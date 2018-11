Suceava. Sot si sotie, loviti de o masina pe trecerea de pietoni

Doua persoane, sot si sotie, au ajuns la spital dupa ce au fost lovite de o masina pe o trecere de pietoni. Accidentul a avut loc sambata seara pe strada Cuza Voda din municipiul Suceava. Un barbat de 65 de ani, din comuna Veresti, in timp ce conducea autoturismul, din directia Suceava-Burdujeni, in apropierea unei statii peco, a surprins si accidentat doua persoane, sot si sotie de 63 ani si respectiv de 59 ani, pietoni care erau angajati in traversarea partii carosabile pe marcaj pietonal.

In urma accidentului cei doi soti au suferit leziuni traumatice fiind preluati de echipaje medicale si transportati la Spitalul Judetean Suceava, pentru acordare de ingrijiri de specialitate.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, ulterior fiindu-i prelevate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".