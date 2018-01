Suceava. Trimis in judecata pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene

Barbatul a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile in cuantum de 1.014.253 lei.In cauza s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor terenuri ce apartin inculpatului.

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Vasile Dragos P. pentru savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata. Potrivit procurorilor, in perioada 2011-2015, Vasile Dragos P., in nume propriu si in numele unei asociatii de crescatori de animale, a depus cu rea-credinta, la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(A.P.I.A.), mai multe documente false in scopul de a obtine in mod injust sume de bani in cadrul schemei de autorizare plati pe suprafata, fara ca fermierul solicitant sa faca dovada indeplinirii conditiilor de eligibilitate(privind dreptul de utilizare legala a pasunii solicitata la plata, respectiv, asigurarea incarcaturii minime pe pasunat). Prin aceste demersuri barbatul a obtinut pe nedrept fonduri nerambursabile in cuantum de 1.014.253 lei, suma cu care A.P.I.A. se constituie parte civila in cauza. In cauza s-a dispus masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor terenuri ce apartin inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se mentine masura asiguratorie dispusa in cauza.