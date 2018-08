Suceava. Un barbat din Arges a fost prins de jandarmi cu tigari de contrabanda FOTO

Prins de jandarmi cu tigari de contrabanda. Marti dimineata, pe timpul unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii traficului cu produse accizabile, un echipaj de jandarmerie din municipiul Suceava a observat o persoana care a devenit agitata la vederea acestuia, incercand sa intre cat mai repede intr-un autoturism. Jandarmii au procedat la controlul autovehiculului, constatand ca pe bancheta din spate a acestuia se afla cantitatea de 6403 de pachete de tigari si produse pentru igiena corporala, toate de provenienta extracomunitara. Barbatul, in varsta de 31 de ani, din judetul Arges, a declarat ca a cumparat tigarile de la o persoana necunoscuta din judetul Suceava, cu intentia de a le comercializa ulterior. Autoturismul a fost indisponibilizat, iar persoana in cauza si bunurile gasite asupra sa au fost predate organelor de urmarile penala competente teritorial in vederea continuarii cercetarilor.