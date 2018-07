Suceava.Barbat prins cu tigari de contrabanda in portbagaj

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii contrabanda, tigarile in valoare de circa 2.000 lei.

Barbat prins cu tigari de contrabanda in portbagaj. Joi, in jurul orei 12.00, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Suceava l-au identificat intr-o parcare de pe raza municipiului Suceava, pe un localnic de 23 de ani, care detinea in portbagajul autoturismului, 200 de pachete cu tigari de provenienta extracomunitara, fara documente legale. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii contrabanda, tigarile in valoare de circa 2.000 lei fiind ridicate in vederea continuarii cercetarilor si dispunerea masurilor asiguratorii necesare recuperarii prejudiciului.