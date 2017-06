Asociatia Culturala Arlechin Botosani in parteneriat cu Muzeul Bucovinei organizeaza in perioada 26 mai - 11 iunie la Iasi si Suceava, Festivalul national de interpretare si creatie Tinere sperante, editia a XXIV-a. Programul de la Suceava este urmatorul:

Sambata, 10 iunie, orele 10.00-17.00, la Muzeul Satului Bucovinean: Danseaza si canta romaneste, activitate care se desfasoara sub forma unui spectacol – concurs(cu participare nationala si internationala) de dans si muzica populara.

Duminica, 11 iunie, orele 10.00 – 20.00, la Cetatea de Scaun: Tinere Sperante, Romania, 2017, activitate care se desfasoara sub forma a trei spectacole (un spectacol concurs, un spectacol coregrafic de tip Flash mob, un spectacol de gala al laureatilor).

Invitati speciali in recital:

Maia Malancusi – castigatoarea trofeului Vocea Romaniei Junior, 2017

Isabela Pamparau, castigatoarea trofeului Next Star, 2014

Ioana Ignat, finalista Vocea Romaniei, 2016

Participantii la activitatile realizate in cadrul festivalului sunt copii, elevi, tineri si cadre didactice din Romania si Republica Moldova.