Suceava.Hoti de toata jena. Au avariat masina pe care incercau sa o fure, in timp ce o impingeau sa porneasca FOTO

Hoti de toata jena. Doi tineri s-au chinuit sa fure o masina pentru ca in final, dupa toate eforturile, sa fie observati de politistii locali. Mai mult, ei au avariat masina in timp ce o impingeau sa porneasca. Au lovit cu ea un vehicul parcat regulamentar. Cand in sfarsit masina a pornit, hotii au fost avordati de politistii locali. Totul s-a petrecut in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.30, in zona "Cartierului Tineretii", din cartierul Burdujeni. O patrula de ordine publica din cadrul Politiei Locale Suceava, formata din politistii locali Adrian Fediuc si Adrian Airoaie, aflandu-se in serviciul de patrulare cu auto din dotare, in zona Cartierului Tineretii, spre strada Cuza Voda, au observat doi tineri care impingeau o masina, marca Seat, de culoare albastra, inmatriculata in Franta si care era tamponata frontal, avand farurile, bara fata si grila sparte. Cei doi au urcat apoi in vehicul. Politistii au oprit in dreptul masinii avariate, moment in care cei doi tineri au abandonat autoturismul, aflat in miscare, si au luat-o la fuga pe terenul viran dintre Statia PECO OMV si spalatoria auto din Burdujeni, facandu-se nevazuti prin vegetatia din zona. Deoarece autoturismul era in miscare, indreptandu-se spre alte masini aflate in apropiere, politistul local Adrian Fediuc a coborat din masina de serviciu si s-a urcat in autoturismul celor doi tineri, oprindu-l. Ulterior cei doi politisti locali au pornit in urmarirea suspectilor, anuntand si chemand in sprijin si agenti din cadrul Sectiei de Politie Burdujeni. Oamenii legii au stabilit ca cei doi tineri au fost autorii a patru spargeri de garaje de pe strada Eroilor, din Burdujeni, dupa care au incercat sa fuga, au pierdut controlul volanului si au tamponat o masina care stationa si pentru ca masina lor nu a mai pornit, au incercat sa o indeparteze din zona impingand-o. Autovehiculul respectiv a fost supravegheat pana la sosirea politistilor de la Biroul Judiciar, din cadrul IPJ Suceava, care au ridicat si inventariat bunurile care au fost gasite in interiorul acestuia si care au fost declarate furate. Masina a fost retinuta pentru verificare si expertiza urmand a se stabili daca aceasta a fost folosita si la alte furturi de pe raza municipiului Suceava.