Suceava.Perchezitii la firme banuite ca vindeau produse de curatenie contrafacute

Perchezitii la firme banuite ca vindeau produse de curatenie contrafacute. Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor Parchetului de langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, au efectuat, marti, 23 de perchezitii domiciliare. Perchezitiile au fost efectuate in judetele Cluj, Suceava, Mures, Maramures, Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Sibiu, Salaj, Brasov si Alba, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor societati comerciale, precum si la domiciliile persoanelor ce cordoneaza activitatea acestora. Persoanele in cauza sunt cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de punere in circulatie a marfurilor contrafacute si evaziune fiscala. In fapt, din cercetari a reiesit ca, atat in mediul on line, cat si in mod direct, reprezentantii unei societati comerciale, cu sediul in municipiul Cluj-Napoca, care detine in regim de franciza 25 de magazine in toata tara, ar fi comercializat pe piata interna produse de curatenie sub marci consacrate, susceptibile a fi contrafacute, fara acordul titularului de drepturi.De asemenea,s-a constatat ca respectivele produse s-ar fi comercializat cu pret mult inferior in comparatie cu cel practicat in cazul produselor originale, iar cu ocazia incasarii contravalorii produselor in cauza, ar fi fost emise bonuri fiscale pentru alte produse decat cele achizitionate. Operatiunea a avut ca scop documentarea si investigarea activitatii infractionale a persoanelor implicate, identificarea de bunuri si inscrisuri folosite la savarsirea de infractiuni sau rezultate din acestea, indisponibilizarea produselor susceptibile a fi contrafacute, audierea persoanelor implicate, precum si dispunerea altor masuri procesuale care se impun.La actiune au participat politisti din cadrul inspectoratelor de politie judetene Cluj, Mures, Suceava, Maramures, Bistrita-Nasaud, Hunedoara, Sibiu, Salaj, Brasov si Alba.