Sucevean condamnat pentru pornografie si santaj, prins in Gara Burdujeni

Tanarul a fost condamnat dupa ce a filmat o minora in ipostaze intime iar apoi a santajat-o cu imaginile respective.

Un tanar de 25 de ani, din municipiul Suceava, condamnat la inchisoare pentru pornografie infantila si santaj, a fost gasit si ridicat de politisti in Gara Burdujeni. Acesta fusese condamnat de Tribunalul Sibiu, care a transmis, in cursul zilei de miercuri, mandatul de executare a pedepsei inchisorii pe numele lui Gavrilescu Florin-Mircea. Suceveanul a fost condamnat la un an si 11 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de "pornografie infantila" si "santaj".

In baza unei informatii obtinute de politistii Biroului Ordine Publica Suceava, cu privire la deplasarea tanarului cu trenul Timisoara - Iasi si posibilitatea coborarii acestuia in Gara Burdujeni pentru a se deplasa spre domiciliu, oamenii legii s-au deplasat in gara. In sala de asteptare a garii a fost identificat tanarul. Acesta a fost condus la sediul Politiei Municipiului Suceava, ulterior fiind dus sub escorta la Penitenciarul Botosani. Tanarul a fost condamnat dupa ce a filmat o minora in ipostaze intime iar apoi a santajat-o cu imaginile respective.