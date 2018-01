Sucevean dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru omor, prins in Spania VIDEO

Individul se sustragea executarii unei pedepse de 14 ani inchisoare, pentru comiterea infractiunii de talharie calificata, urmata de moartea victimei.

Sucevean dat in urmarire internationala dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru omor, prins in Spania.Este vorba despre ucigasul unui batran din Corni, condamnat la 14 ani de inchisoare, si care se sustragea executarii pedepsei. Marian Costel Stan, de 34 de ani, domiciliat pe raza locatitatii Patrauti, cautat la nivel international de autoritatile romane, condamnat pentru talharie calificata urmata de moartea victimei, a fost depistat, in urma colaborarii dintre Politia Romana si autoritatile spaniole. Au fost demarate procedurile de aducere in tara a individului, pentru ispasirea pedepsei. Barbatul, de 34 de ani, a fost depistat, in data de 11 ianuarie, in urma activitatilor investigative desfasurate de politistii din cadrul I.P.J. Suceava, sub coordonarea Directiei de Investigatii Criminale, din cadrul Politiei Romane, desfasurate in cooperare cu autoritatile spaniole. Acesta era urmarit international, intrucat se sustragea executarii unei pedepse de 14 ani inchisoare, pentru comiterea infractiunii de talharie calificata, urmata de moartea victimei. In sarcina acestuia, instanta de judecata a retinut faptul ca, in noaptea de 20 spre 21 aprilie 2016, impreuna cu o alta persoana, a patruns prin escaladarea gardului in curtea unei locuinte din comuna Corni, judetul Botosani, cu intentia de a fura bunuri. Fiind surprins de victima, un barbat de 66 de ani, pentru a-si asigura scaparea, a lovit-o cu un par in zona capului, fapt ce a condus la decesul acesteia. Schimbul de date si informatii cu autoritatile spaniole s-a realizat prin intermediul atasatului de afaceri interne roman acreditat la Madrid. O escorta a Politiei Romane il va prelua si aduce in tara, din Spania, in cursul acestei luni. Marian Costel Stan facea parte dintr-o grupare care talharea batrani din Suceava si Botosani. Individul a fost condamnat in primavara anului 2017 la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a disparut inainte de a fi condamnat definitiv la inchisoare.