Sucevean de 41 de ani, mort dupa ce s-a izbit cu masina de un cap de pod

Tregedie, la Ilisesti, joi seara. Un sucevean de 41 de ani, pe nume Botusan Tiberiu, si-a pierdut viata intr-un accident rutier grav. Barbatul circula pe DN17, dinspre orasul Gura Humorului spre Suceava, când, la un moment dat, a pierdut controlul volanului. Masina sa a iesit de pe carosabil si a intrat intr-un cap de pod din beton situat in fata casei unor localnici. In urma impactului violent, soferul a murit pe loc. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a produs accidentul.