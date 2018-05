Sucevean gasit mort in propria locuinta dupa ce a zacut asa de la Paste si nimeni nu i-a calcat pragul

Descoperire macabra, intr-un bloc din Suceava. Un barbat de 71 de ani, care nu a mai fost vazut de locatari de la Paste, a fost gasit mort in apartamentul sau. Un vecin a intrat in locuinta acestuia iar apoi a sunat la 112. Persoana decedata locuia singura, de aproximativ 13 ani de zile, atat fiica, dar si sotia locuind in alta parte si nu mai tineau legatura cu el. Cadavrul persoanei decedate a fost descoperit in locuinta, fiind in avansata stare de descompunere. Audiat, vecinul respectiv a relatat ca ultima data cand l-a vazut pe barbat a fost in preajma sarbatorilor de Paste, cand s-a dus la locuinta lui si i-a oferit hrana. Duminica dupa amiaza, intrucat era ingrijorat cu privire la starea lui si avand in vedere faptul ca de o perioada de timp dinspre locuinta vecinului se simtea un miros urat, barbatul respectiv a intrat in apartamentul vecinului. Atunci a facut descoperirea socanta. Fiind audiata, fiica decedatului a declarat ca din cauza unor neintelegeri in familie a rupt relatiile cu tata ei, actualmente locuind impreuna cu familia ei la domiciliul socrilor. Fiica a mai declarat ca tatal sau obisnuia sa consume bauturi alcoolice, nu cunoaste daca era inscris la vreun medic de familie, ori daca suferea de vreo afectiune medicala. Cadavrul a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava, unde urmeaza a fi necropsiat in vederea stabilirii cauzelor decesului. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul infractiunii de ucidere din culpa.