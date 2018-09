Sucevean mort in cada, in timp ce facea un dus

Sucevean mort in cada, in timp ce facea dus. Barbatul de 50 de ani a intrat in baie, pentru se spala. La scurt timp, dupa ce a dat drumul la apa, fiul sau, care se afla si el in locuinta, a auzit un zgomot puternic din baie. Acesta a deschis usa sa vada ce se intampla, moment in care l-a vazut pe tatal sau in picioare, in cada, tremurand, dupa care acesta a cazut pe spate in cada. Tanarul a sunat disperat la 112 si a cerut ajutor. La fata locului a ajuns un echipaj de ambulanta care l-a supus pe barbat la manevrele de resuscitare pe, insa fara rezultat, in cele din urma fiind constatat decesul acestuia. Cel mai probabil, pacientul suferise un infarct miocardic. La locul tragediei au ajuns politistii iar in urma investigatiilor a rezultat ca barbatul suferea de afectiuni medicale cronice.In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. A fost anuntat Serviciul de Medicina Legala Suceava in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului.