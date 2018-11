Sucevean mort in judetul Botosani dupa ce a fost lovit de o masina in plin VIDEO si FOTO

Acesta a murit vineri seara dupa ce a fost spulberat de masina condusa de o soferita, in localitatea botosaneana Victoria. Barbatul se deplasa in calitate de pieton la marginea drumului in momentul in care a fost lovit in plin de autoturismul condus de femeia de 44 de ani.

Sfarsit cumplit pentru un barbat de 54 de ani, din Campulung Moldovenesc. Acesta a murit vineri seara dupa ce a fost spulberat de masina condusa de o soferita, in localitatea botosaneana Victoria. Barbatul se deplasa in calitate de pieton la marginea drumului in momentul in care a fost lovit in plin de autoturismul condus de femeia de 44 de ani. Soferita nu l-a observat si nu a putut evita impactul. Suceveanul a fost preluat de un echipaj SMURD si transportat in stare foarte grava la spital. El avea multiple traumatisme si fracture si in ciuda eforturilor medicilor, a decedat la scurt timp.

Soferita a avut si ea nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce a suferit un atac de panica. Nici pietonul, nici conducatoarea auto nu se aflau sub influenta bauturilor alcoolice.Din primele cercetari, barbatul se deplasa neregulamentar pe partea dreapta a drumului. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.