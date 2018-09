Sucevean mort la munca dupa ce un copac a cazut peste el si i-a strivit capul FOTO

Un sucevean de 39 de ani a avut parte de o moarte cumplita, miercuri dimineata, dupa ce a fost prins sub un copac in cadere. Incidentul s-a petrecut in judetul Botosani, in padurea din zona Hiliseu-Horia. Suceveanul era la munca, la o societate de exploatare a lemnului cu sediul in judetul Suceava. De altfel, si colegii decedatului sunt tot suceveni. Barbatul, care era drujbist,a fost prins sub un copac care fusese taiat si se afla in cadere. El a suferit grave leziuni, mai ales la nivelul capului. Conform martorilor, capul victimei a fost practic strivit sub greutatea lemnului. Colegii sai au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj medical care a constatat decesul iar apoi au fost demarate cercetari de catre politisti si de inspectorii de munca, fiind vorba despre un accident mortal de munca. Oamenii legii vor sa stabileasca acum circumstantele exacte in care s-a petrecut tragedia si daca s-au respectat normele de securitate in munca.