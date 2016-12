Sucevean prins cu tigari de contrabanda in bazar

Tigarile in valoare de peste 2.600 lei au fost confiscate.

Politistii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice Suceava, l-au depistat la o taraba din Complexul Comercial Bazar din municipiul Suceava, miercuri, in jurul orei 09.00, pe un barbat de 67 de ani, din localitate, care detinea in vederea comercializarii, 241 de pachete de tigarete de provenienta extracomunitara, fara documente legale. Tigarile in valoare de 2.651 lei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul savârşirii infractiunii de contrabanda, ce va fi solutionat procedural.