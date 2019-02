Sucevean prins de Garda de Coasta cu tigari de contrabanda ascunse in panouri termoizolante VIDEO

Un tanar, de 26 de ani, din Suceava, este cercetat pentru contrabanda dupa ce politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit ascunse peste 18.700 in auotutilitara pe care acesta o conducea.

In data de 11 februarie, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cadrul unor activitati informativ-operative, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, cu sprijinul politistilor din cadrul I.P.J. Constanta - Serviciul Politiei Rutiere, au oprit in trafic pentru control, pe raza localitatii Valu lui Traian, o autoutilitara, inmatriculata in Romania.

Aceasta era condusa de un cetatean roman, in varsta de 26 de ani, domiciliat pe raza judetului Suceava, despre care existau date ca este implicat in activitati de contrabanda cu tigari.

Barbatul si autovehiculul au fost dusi la sediul Garzii de Coasta, in vederea efectuarii unui control amanuntit.

Cu aceasta ocazie, in autoutilitara, care transporta panouri termoizolante, a fost descoperita ascunsa, in spatii disimulate, cantitatea totala de 18.720 pachete cu tigari de contrabanda, diferite marci.

In cauza politistii de frontiera au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, cercetarile fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.