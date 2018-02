Sucevean prins de politisti in timp ce se plimba ziua in amiaza mare cu o punga de tigari de contrabanda

Sucevean prins in flagrant de politisti in timp ce se plimba cu plasa plina de tigari de contrabanda, ziua, la ora 10.00. Politistii din cadrul I.P.J Suceava, Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, fiind in exercitarea atributiilor de serviciu l-au observat pe Suhane Calin, de 51 ani, din municipiul Suceava, chiar in centrul administrativ al orasului, pe aleea pietonala ce face legatura dintre strada Universitatii si Piata George Enescu, in timp ce detinea asupra lui, intr-o sacosa de culoare neagra, cantitatea de 53 de pachete de tigarete de provenienta extracomunitara, adica 1060 bucati tigarete.Cantitatea de tigarete, in valoare de aproximativ 583 lei, a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor, urmand a fi efectuate verificari cu privire la savarsirea infractiunii de contrabanda.