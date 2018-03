Sucevean retinut de politistii bacauani dupa ce a fost prins in trafic cu peste 20.000 de pachete de tigari de contrabanda

Sucevean retinut dupa ce a fost prins in trafic cu peste 20.000 de pachete de tigari de contrabanda. Marti, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au oprit pentru control, pe D.N. 2, in comuna Filipesti, judetul Bacau, un barbat, de 40 de ani, din judetul Suceava, care conducea un autoturism. In urma controlului efectuat, politistii au depistat in interior 409.600 de tigarete, netimbrate si fara documente de provenienta. Cazul a fost preluat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Buhusi. Tigaretele au fost ridicate in vederea confiscarii, iar cel in cauza a fost retinut de politisti pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.