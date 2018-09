Sucevean urmarit general, depistat in P.T.F. Petea FOTO

Sucevean urmarit general, depistat in P.T.F. Petea. Sambata dimineata, in jurul orei 03.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare din tara C. O., in varsta de 40 de ani, domiciliat in judetul Suceava. Oamenii legii au constatat ca barbatul este cautat de catre autoritatile din Romania. Pe numele lui a fost emis, de catre Judecatoria Radauti, in luna august 2018, un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru savarsirea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice. Suceveanul a fost predat unui echipaj din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare in vederea luarii masurilor legale ce se impun.