Suceveanca prinsa cu tigari de contrabanda la Motca.Marti, in urma unui control in trafic, politistii rutieri din cadrul I.P.J. Iasi au depistat, pe DN2, in localitatea Motca, o femeie, de 46 ani, din judetul Suceava, care transporta cu un autoturism 150.000 de tigarete fara timbru de accizare, susceptibile de a proveni din contrabanda. Tigaretele au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, iar autoturismul cu care acestea erau transportate a fost indisponibilizat. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda, politistii continuand cercetarile in cauza.