Suceveanul care a batut un politist in scara blocului, retinut dupa ce si-a sechestrat fiica intr-un magazin din Burdujeni

Si de aceasta data barbatul i-a amenintat cu bataia pe agentii ajunsi la fata locului.

Un individ certat cu legea a recidivat zilele trecute iar acum este cercetat pentru ca si-ar fi sechestrat fiica intr-un magazin din Suceava. Barbatul a batut un politist in anul 2013, in scare blocului in care locuia omul legii. Atunci a fost trimis in judecata si condamnat la 9 luni de inchisoare.

Vineri, 12 octombrie, politistii de la Burdujeni au fost sesizati telefonic de catre o femeie de 50 de ani, din municipiul Suceava, despre faptul ca fiica sa, de 28 de ani, este sechestrata de tatal ei in incinta magazinul SC Excelent SRL. Agentii care s-au deplasat la fata locului l-au identificat pe Hrituc Vasile Puiu, de 50 de ani, care era postat in dreptul usii de acces in incinta magazinului, iar fiica sa era in interior. La sosirea politistilor barbatul a devenit recalcitrant, a refuzat sa coopereze, adresand amenintari cu acte de violenta la adresa acestora. Cu toate ca i s-a pus in vedere sa se linisteasca, Hrituc Vasile-Puiu, a amenintata cu bataie atat pe politisti cat si pe fiica sa. In cele din urma acesta a fost imobilizat si condus la sediul Sectiei de Politie Burdujeni. In urma audierii persoanelor implicate, a rezultat faptul ca Hrituc Vasile Puiu, a asteptat-o pe fiica sa, in scara blocului unde aceasta locuieste impreuna cu mama sa, cerandu-i sa il insoteasca. Tanara a refuzat si, fiindu-i frica de tatal sau, a fugit si s-a refugiat in incinta magazinul SC Excelent SRL. Tatal sau a urmarit-o, a intrat in magazin, unde i-a adresat injurii si amenintari, postandu-se in dreptul usii de acces si nepermitandu-i acesteia sa plece.In urma probatoriului administrat de catre politistii BIC Suceava, s-a dispus efectuarea in continuare a cercetarilor fata de Hrituc Vasile Puiu, sub aspectul comiterii infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal, pe numele acestuia fiind emisa Ordonanta de retinere pentru 24 de ore.El s-a ales cu dosar penal privind infractiunea de lipsire de libertate.