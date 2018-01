Suceveanul care si-a ucis in bataie rivalul in dragoste, un italian, condamnat la 14 ani de inchisoare

Barbatul a fost ridicat vineri seara de la domiciliu si dus in Penitenciarul Botosani.

Suceveanul care si-a omorat rivalul in dragoste, un italian care avea o relatie cu o femeie din localitatea Vama, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare si incarcerat vineri seara. Este vorba despre Plesa Revelino, de 41 ani, din Suceava, condamnat pentru omor. Acesta a fost identificat de catre politistii din cadrul Serviciului de investigatii criminale, vineri, la ora 17.00, la locuinta lui de pe raza municipiului Suceava, strada Grigore Alexandru Ghica, unde locuia fara forme legale. Ulterior, barbatul a fost escortat si depus in Penitenciarul Botosani de o escorta din cadrul SIC Suceava. Suceveanul l-a ucis pe Antonio Sesa, de 65 de ani, cetatean italian, care a avut timp de doi ani o relatie de concubinaj cu Virginia Ferar, de 34 de ani, din comuna Vama, in perioada in care femeia se afla in Italia. Romanca a pus insa capat relatiei in cursul lunii martie 2016 si s-a intors in localitatea de domiciliu, dupa care l-a cunoscut pe Plesa. Italianul a venit insa in Romania dupa femeia pe care o iubea iar in seara de 22 octombrie 2016 el a fost surprins la domiciliul femeii de Revelino Plesa. Plesa si-a iesit din minti si i-a aplicat rivalului sau lovituri repetate cu picioarele in zone vitale ale corpului. Italianul a cazut la un moment dat la pamant insa agresorul a continuat sa il loveasca, in special in zona fetei. Femeia a fost cea care a sunat in final la 112, dar medicii nu au putut decat sa constate decesul italianului.