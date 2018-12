Suceveanul cautat de autoritatile din Germania pentru tentativa de omor urmeaza sa fie extradat

Calvan Petru Ciprian a fost identificat, retinut si depus in arestul I.P.J. Suceava.

Un tanar de 23 de ani, din satul Arghira, comuna Preutesti, cautat de autoritatile din Germania pentru tentativa de omor, a fost retinut pentru a fi extradat. Petru Ciprian Calvan este acuzat ca, in timpul unei spargeri, l-a lovit cu salbaticie pe proprietarul casei in care a fost prins. Potrivit presei germane, in noaptea de 24 februarie 2017, individul a intrat intr-o casa din Mulheim pentru a da o spargere. Proprietarul(un barbat in varsta de 37 de ani) se afla in locuinta impreuna cu sotia(36 ani) si cei doi copii. La un moment dat, barbatul a auzit zgomote suspecte la parterul casei si a mers sa vada ce se intampla. Acolo cel mai probabil, barbatul a dat peste talhari. Sotia l-a auzit pe acesta tipand, iar cand barbatul nu i-a mai raspuns, s-a ascuns cu cei doi copii intr-un dormitor si a alertat politia. Victima a fost gasita de politisti intr-o balta de sange si a fost transportata in stare grava la un spital din Essen. Criminalistii au reusit sa stranga probe ADN atat din casa cat si din imprejurimea acesteia, iar astfel l-au identificat pe roman ca fiind unul dintre faptasi. Petru Ciprian Calvan se afla in evidentele autoritatilor germane pentru mai multe infractiuni de furt si intrari prin efractie. Politia a stabilit ca, in talharia din 24 februarie, Calvan a avut un complice. Oamenii legii au reusit sa-l identifice si pe al doilea suspect, un cetatean albanez. Imediat dupa comiterea faptei Petru - Ciprian Calvan s-a facut nevazut. El a fost cautat de autoritatile din mai multe orase germane fiind solicitat si sprijinul populatiei in depistarea acestuia. Intre timp Petru Ciprian Calvan a revenit in tara.

Autoritatile germane au solicitat extradarea agresorului inca din data de 20 aprilie 2017, insa acest lucru nu a fost posibil atunci pentru ca tanarul a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni, pentru mai multe furturi.

Luni, 10 decembrie, Curtea de Apel Suceava l-a condamnat pe Petru Ciprian Calvan la inchisoare cu suspendare pentru furt.

Tot luni, politistii din cadrul Politiei Municipiului Falticeni s-au deplasat la domiciliul tanarului in vederea punerii in executare a mandatului european de arestare.

Calvan Petru Ciprian a fost identificat, retinut si depus in arestul I.P.J. Suceava.