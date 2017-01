Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane si complicitate la trafic de persoane.

Suceveni, sclavi pe o plantatie de capsuni din Germania. In urma unor actiuni organizate pe raza judetelor Arad, Bihor si Cluj, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Arad, au depistat si retinut un barbat si o femeie, banuiti de trafic de persoane. In data de 4 ianuarie, barbatul, pe nume Mette Christian Gerhard Heinrich de 56 de ani, cetatean german si femeia, pe nume Albert Kulas Eva, de 40 de ani, cu dubla cetatenie - romana si germana - au fost depistati de politisti, in timp ce incercau sa paraseasca teritoriul statului roman, avand ca destinatie Germania. Cei doi au fost retinuti pe baza de ordonanta de retinere, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane si complicitate la trafic de persoane si au fost indisponibilizati, in vederea confiscarii, 31.680 de euro.In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca, in perioada iulie 2014-iulie 2015, cei doi, ar fi recrutat 30 de victime, femei si barbati, din Arad, Timis, Suceava si Covasna, pe care le-ar fi cazat si exploatat in Germania. De asemenea, s-a stabilit ca victimele erau constranse sa presteze sau sa indeplineasca diferite servicii, in agricultura, pe o plantatie de capsuni.In baza probatoriului administrat, in data de 5 ianuarie., cei doi au fost prezentati magistratilor Tribunalului Arad cu propunere de arestare preventiva, pe numele celor in cauza fiind emise mandate pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de persoane si complicitate la trafic de persoane. In cauza, s-a cooperat cu autoritaţile competente din Germania, prin intermediul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate - Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane.