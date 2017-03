Sucevenii sunt asteptati la manifestarile organizate de Ziua Jandarmeriei Romane

Demonstratii de lupta si exercitii cu caini dresati de Ziua Jandarmeriei Romane, la Suceava. In perioada 30 martie-3 aprilie, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava se desfasoara o serie de activitati cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane. Astfel, joi la sediul inspectoratului s-au desfasurat manifestari ocazionate de Ziua Veteranilor Unitatii la care au participat cadre militare in rezerva. Vineri la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava si la sediile detasamentelor de jandarmi din Falticeni, Gura Humorului, Radauti, Campulung Moldovenesc si Vatra Dornei se va organiza "Ziua Portilor Deschise", manifestare care se inscrie in Programul "Scoala altfel: Sa stii mai multe, sa fii mai bun!". Duminica, incepand cu ora 12.00, pe platoul centrului comercial Iulius Mall Suceava, detasamentul de interventie al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava si elevii Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" Falticeni vor prezenta exercitii de interventie profesionala, un moment de dresaj cu cainii de serviciu, precum si tehnica si armamentul din dotarea structurilor de interventie din cadrul Jandarmeriei Romane. Totodata, in cadrul unui punct de informare, elevii Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi Falticeni si reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava vor oferi pliante care contin informatii necesare privind inscrierea in vederea participarii la concursurile de admitere in institutiile de invatamant care pregatesc personal pentru nevoile Jandarmeriei Romane. "In fiecare an, in data de 3 aprilie se sarbatoreste Ziua Jandarmeriei Romane, institutie specializata a statului de drept care are ca misune prioritara asigurarea si restabilirea ordini publice", a precizat Nicoleta Andronic, purtator de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean Suceava.