Sucevenii sunt asteptati vineri la Bursa generala a locurilor de munca

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca(AJOFM) Suceava organizeaza vineri, 7 aprilie, la Iulius Mall, incepand cu ora 10.00, Bursa generala a locurilor de munca. Evenimentul are loc simultan si in Falticeni, Radauti si Campulung Moldovenesc. Pana in prezent, bursa a inregistrat un numar de 530 locuri vacante la nivelul judetului, din care: 282 posturi sunt scoase la concurs in Suceava, 39 la Falticeni, 143 la Radauti si 66 la Campulung Moldovenesc. Vor fi prezenti cel putin 86 de angajatori, 38 confirmand deja prezenta la bursa din Suceava, 11 la bursa din Falticeni, 15 la bursa din Radauti si 22 la bursa din Campulung Moldovenesc. Cele mai multe locuri vacante sunt in constructii, industrie alimantara, industria constructiilor metalice, dar si in telecomunicatii, publicitate si activitati de studiere a pietei. Calificarile cele mai solicitate la nivelul judetului sunt cele de dulgher, zidar, tamplar, sudor, electrician, lucrator comercial, fiind 502 locuri vacante. Pentru studii superioare, in momentul de fata sunt disponibile 28 de posturi pentru ingineri, economisti si specialisti in marketing. Alaturi de oferte de locuri vacante pe plan local, persoanele interesate vor putea solicita consiliere pentru a obtine un contract de munca in strainatate si suport in vederea relocarii, prin reteaua EURES a serviciilor publice din Europa. Sunt disponibile un numar de 716 locuri vacante in statele membre UE, cele mai multe oferte fiind in domeniul sanatatii, ca asistent medical pe piata britanica a muncii si in domeniul turismului din Malta, ca sofer autocar.