Sucevenii vor ramane fara apa calda timp de cinci zile

Sucevenii racordati la sistemul centralizat de termoficare vor ramane fara apa calda timp de cinci zile. Thermonet, operatorul serviciilor de transport, distributie si furnizare a energiei termice din municipul Suceava, anunta ca, in perioada 3 - 7 septembrie, va proceda la sistarea furnizarii apei calde in municipiul Suceava, in vederea efectuarii lucrarilor de revizii, mentenanta si reparatii anuale programate pentru desfasurarea in conditii optime a furnizarii de agent termic pentru iarna viitoare. "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat si va asiguram ca salariatii Thermonet vor actiona cu responsabilitate maxima pentru ca in seara zilei de 7 septembrie apa calda sa ajunga in casele sucevenilor", au transmis reprezentantii Thermonet.