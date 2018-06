Sucevita. Un recidivist a fost retinut dupa ce a furat din cutia milei

Barbatul a fost eliberat conditionat la inceputul acestui ani din Penitenciarul Baia Mare.

Un recidivist a fost retinut dupa ce a furat din cutia milei. Marti dupa-amiaza, barbatul de 58 de ani, din judetul Vaslui, in timp ce se afla in paraclisul Manastirii Sucevita, a furat din cutia milei suma de 165 lei. Acesta a fost prins de un echipaj mixt politie-jandarmi. In urma verificarilor, politistii au constatat faptul ca barbatul avea asupra sa o trusa cu scule si unelte folosite pentru savarsirea de furturi. Cel in cauza a fost condus la sediul politiei, unde, in urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca in data de 17 ianuarie 2018, a fost liberat conditionat din Penitenciarul Baia Mare. De asemenea, din cazierul judiciar rezulta ca acesta este recidivist. In baza probatoriului administrat, s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a suspectului, pentru comiterea infractiunii de furt, acesta fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava si urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti pentru stabilirea de masuri preventive.