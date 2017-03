Suparati ca nu au unde sa bea, doi indivizi au spart un bar si au furat bautura, la Gura Humorului

Cei doi indivizi s-au ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat.

Suparati ca nu au unde sa bea, doi indivizi au spart un bar si au furat bautura. Luni, ora 02.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Gura Humorului, a depistat pe strada Stefan cel Mare din localitate, un barbat de 37 de ani, din judetul Neamt si unul de 30 de ani, din judetul Botosani, care aveau asupra lor mai multe sticle cu bauturi alcoolice. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in jurul orei 01.50, cei doi s-au intalnit in statia CFR Gura Humorului, pentru a se deplasa cu trenul spre Suceava, ocazie cu care, au mers la un bar din zona pentru a consuma bauturi alcoolice si pentru ca l-au gasit inchis, au fortat usa de acces si au sustras patru sticle cu bauturi alcoolice, un rucsac si o trusa scule, bunuri in valoare de circa 300 lei, fiind identificati imediat de politisti. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.