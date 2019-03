Suspectii in cazul spargerilor in lant spun ca sunt nevinovati si ca retinerea lor este o manevra a politistilor VIDEO

Asta in ciuda faptului ca s-au adunat destule probe impotriva lor si ca doi au fost prinsi in timp ce incercau sa fuga din tara - asa cum relata informataita.ro la primele ore ale diminetii, in EXCLUSIVITATE. Cei trei au fost arestati preventiv pentru 30 de zile.

Cei trei indivizi saltati de mascari si retinuti dupa ce ar fi dat spargere dupa spargere in casele unor afaceristi suceveni sustin ca nu sunt vinovati. Adusi in catuse la Tribunalul Suceava, unde judecatorii urmau sa se pronunte daca acestia vor fi arestati preventiv sau nu, tinerii au spus ca sunt nevinovati si ca retinerea lor nu este decat 'o manevra a politistilor' (vezi video).Cei trei sunt si principalii suspecti ai jafului de 100.000 de euro, de saptamana trecuta, cand masina valutistului Vasile Poenaru a fost sparta si o punga cu bani a fost sustrasa din portbagaj. Spargerea a durat doar 60 de secunde iar cei trei hoti purtau cagule si manusi. Surse judiciare spun ca acestia ar fi fost identificati dupa ce si-au abandonat masina cu care au fugit de la locul jafului de pe Marasesti. Vehiculul a fost gasit langa o padure si apoi expertizat criminalistic. Dupa identificare, suspectii au fost dati in consemn la frontiera. Doi dintre ei au fost prinsi la Vama Petea din Satu Mare, marti dupa amiaza, in timp ce incercau sa iasa din tara, iar al treilea individ a fost ridicat de mascati de acasa, din Suceava. Dupa audieri, cei trei, pe nume Catalin Tiberiu Merches, Sergiu Nicolae Lahman si Cezar Ioan Dumitru au fost retinuti. Ei sunt cercetati pentru: furt calificat, santaj dar si pentru spargeri de masini. Judecatorii au decis miercuri dupa amiaza ca cei trei sa fie arestati preventiv pentru 30 de zile.

Faptele pentru care sunt cercetaticei trei suspecti



Cezar Ioan Dumitru este cercetat pentru instigare la furt calificat, fapta din data de 19 iulie 2018, si pentru infractiunea de santaj in forma continuata, comisa la data de 25 august 2018 si 18 octombrie 2018. Catalin Tiberiu Merches este cercetat pentru infractiunea de furt calificat, fapta din data de 19 iulie 2018, si infractiunea de santaj, fapta comisa la data de 31 august 2018. Al treilea inculpat, Sergiu Nicolae Lahman, este cercetat pentru infractiunea de furt calificat, fapta din data de 19 iulie 2018, infractiunea de furt calificat, fapta din data de 01 sspre 02 aprilie 2017, furt, fapta din perioada 26 27 aprilie 2017, infractiunea de acces ilegal la un sistem informatic si tentativa la infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, fapte din data de 26 aprilie 2017. Procurorii spun ca in prima faza acestia intrerupeau alimentarea cu energie electrica de la panourile caselor care urmau sa fie sparte, dezactivand astfel sistemele de supraveghere video. Dupa aceea intrau in case prin efractie, in unul din cazuri prejudicial fiind de 163.500 de lei.Un alt hot din grupare, care a fost prins si audiat, a recunoscutspargerile in fata politistilor si de aceea concubina lui a fost santajata in mai multe randuri de cei trei. Unul din ei i-a comunicat femeii ca va determina persoane din mediul penitenciar, in special Botosani, sa il agreseze pe concubinul ei, care era arestat preventiv, sa ii bage o surubelnita in ochi si sa-i scoata ochii, precum si ca acesta va avea de suferit si chiar va plati cu viata daca mentine declaratiile conform carora primul inculpat a fost implicat in savarsirea acelei fapte.