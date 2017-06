Suspiciuni de braconaj. O ursoaica si doi pui au fost gasiti morti intr-o padure din zona Vatra Dornei VIDEO

A fost gasit si un al treilea pui de urs care se afla in viata. Puiul era deshidratat si flamand. El a fost dus in loc sigur, hranit cu lapte si urmeaza sa fie vazut de veterinari iar acestia sa decida ce se va intampla cu el, daca va fi lasat in libertate sau va mai sta o perioada captiv pana se intrameaza.

Suspiciuni de braconaj, la Bucinis, langa Vatra Dornei. Politistii dar si cei de la Garda Forestiera fac cercetari dupa ce in zona au fost gasite de niste muncitori forestieri cadavrele unei ursoaice si a doi pui si un al treilea pui care se afla in viata. Muncitorii au simtit miros greu si asta pentru ca cele trei cadavre erau in stare de putrefactie. Descoperirea a fost facuta in cursul zilei de miercuri iar Garda Forestiera Suceava a fost informata de caz de catre seful Clubului de Pescuit si Vanatoare din cadrul A.J.V.P.S. Suceava. Puiul gasit in viata era deshidratat si flamand. El a fost dus in loc sigur, hranit cu lapte si urmeaza sa fie vazut de veterinari iar acestia sa decida ce se va intampla cu el, daca va fi lasat in libertate sau va mai sta o perioada captiv pana se intrameaza. Intrucat exista suspiciunea unui act de braconaj, Garda Forestiera Suceava a solicitat Postului de Politie Vatra Dornei si A.J.V.P.S. Suceava sa intreprinda toate demersurile in vederea stabilirii cauzei mortii, si , functie de aceasta, luarea masurilor legale.