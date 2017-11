Sute de soferi vitezomani s-au ales cu sanctiuni. Politistii suceveni au aplicat amenzi in valoare de peste 160.000 lei

In cadrul actiunii 29 de persoane au ramas fara permise de conducere.

Sute de soferi vitezomani s-au ales cu sanctiuni. In scopul impunerii unui climat de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, in perioada 04 - 05 noiembrie, politistii Serviciului Rutier, impreuna cu politistii de la formatiunile de profil din teritoriu, au desfasurat o actiune pe linia combaterii excesului de viteza, dar si pentru constatarea si sanctionarea altor genuri de abateri generatoare de evenimente rutiere grave. Au fost aplicate 332 sanctiuni contraventionale in valoare de 162.170 lei, majoritatea - 232 - pentru depasirea regimului legal de viteza. Au fost ridicate 29 de permise de conducere si patru certificate de inmatriculare. Cele mai multe permise de conducere - 19 - au fost retinute pentru depasirea regimului legal de viteza, alte zece fiind retinute pentru abateri de alta natura. Un tanar de 22 de ani, din judetul Iasi, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in comuna Cornu Luncii, cu viteza de 114 km/h in localitate(+64 km/h).O tanara de 24 de ani, din comuna Scheia, a fost depistata de politisti in timp ce conducea autoturismul pe DN 2, in comuna Darmanesti, cu viteza de 143 km/h in localitate(+93 km/h). " Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva si depasirile neregulamentare genereaza accidente cu urmari din cele mai grave!", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.