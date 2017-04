Sute de tiruri blocate, in Vama Siret. Soferii asteapta si 24 de ore pentru a putea trece in Ucraina VIDEO

Marti dimineata coada dubla de aproape 300 de tiruri se intindea pe cativa kilometri pana la intrarea in orasul Siret. Vamesii nu mai fac fata afluxului de transporturi spre Ucraina, in timp ce soferii sunt disperati pentru ca marfurile perisabile risca sa se strice pe timpul asteptarii

Aglomeratie mare, in Vama Siret, inainte de Paste. Sute de tiruri asteapta zilnic sa intre in vama si incarcatura si documentele sa fie verificate la iesirea din tara spre Ucraina. Sunt soferi care au stat si peste 24 de ore blocati cu tirul in vama. Marti dimineata coada dubla de aproape 300 de tiruri se intindea pe cativa kilometri pana la intrarea in orasul Siret. Vamesii nu mai fac fata afluxului de transporturi spre Ucraina, in timp ce soferii sunt disperati pentru ca marfurile perisabile risca sa se strice pe timpul asteptarii. Oamenii dorm in autotrenuri si mananca pe unde pot. Ei spun ca anul acesta inaninte de Paste situatia este grava, in timp ce vamesii se plang ca sunt prea multe trasporturi. Peste masurile de verificare suplimentara a transporturilor de marfuri instituite deja la granitele Uniunii Europene s-a suprapus in acest interval si presiunea transporturilor de marfuri perisabile, destinate cumparaturilor aferente sarbatorilor pascale, din tarile spatiului ex-sovietic si pentru care cea mai scurta ruta este prin Romania, implicit prin Vama Siret. La Vama Siret nu exista nici infrastructura si nici personal pentru a fi verificate transporturile si apoi procesate datele a mai mult de 170 de autotrenuri. Asa se face ca timpii de asteptare au crescut foarte mult in ultmele zile. Incepand de vineri, 7 aprilie, s-au inasprit puternic controalele la granite, odata cu intrarea in vigoare a Regulamentului de modificare a Codului Frontierelor Schengen, adoptat de Parlamentul European si Consiliul Europei, crescand foarte mult si timpii de asteptare in vami.