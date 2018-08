Tabara pentru elevii talentati din centrele de plasament sucevene FOTO

In vara acestui an, Asociatia "Euroactiv" Suceava a realizat Proiectul "Dezvoltarea abilitatilor pentru copiii si tinerii proveniti din familii defavorizate si pentru cei institutionalizati" beneficiind de finantarea asigurata de Consiliul Judetean Suceava, de sprijinul lui Cristi Costiuc de la S.C. Durantex S.R.L. Suceava si de suportul companiilor S.C. Rocast Nord S.R.L. Suceava, S.C. Estrella Nord S.R.L. Suceava, S.C. Consuc S.A. Suceava, Betty Ice Suceava si S.C. Romfour Tour S.R.L. Falticeni.In cadrul proiectului, Asociatia "Euroactiv" a organizat tabara de socializare pentru un grup de 21 de elevi deosebiti, cu situatii foarte bune la invatatura, institutionalizati, de la Servicii multifunctionale pentru copiii aflati in dificultate din Falticeni si de la Centrul de Tip Familial "Sf. Gheorghe" din Dolhasca. La aceasta tabara au participat si elevi de la Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni, de la Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir" Suceava, de la Colegiul National "Mihai Eminescu" Suceava, de la Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu" si de la Colegiul National "Stefan cel Mare" din Suceava. Elevii de la liceele sucevene si-au achitat cheltuielile de tabara integral, fiind si voluntari ai acestei actiuni de socializare. "Pe aceasta cale dorim sa multumim domnului Presedinte Gheorghe Flutur de la Consiliul Judetean Suceava, care a sustinut finantarea acestui proiect, domnilor Cristi Costiuc, Bogdan Pastrav, S.C. Bucovina S.A; Carrefour(Constanta) a sprijinit actiunea cu produse de igiena personala, dulciuri si sucuri pentru grupul de copii. S.C. Betty Ice Suceava a asigurat inghetata pentru cele sapte zile ale taberei sociale", au precizat reprezentantii asociatiei.

Beneficiarii taberei s-au bucurat si de plimbarea cu vaporasul si cu bicicletele din statiunea Costinesti.Un aport important a venit din partea Asociatiei Internationale a Politistilor - Regiunea 1 Suceava si de la Inspectoratul de Politie Judetean Suceava, care au promovat si efectuat in tabara sociala activitatea de preventie "Siguranta in mediul online", precum si "Prevenirea absenteismului scolar, a violentei in mediul familial si scolar".

Tabara a fost coordonata de prof. Mihai Greciuc, Presedinte al Asociatiei Euroactiv Suceava, prof. Romeo-Irinel Bolohan, Vicepresedintele Asociatiei "Euroactiv" cu participarea voluntarilor Alexandru-Florinel Tanase, Cerasela Iacobat, Carmen Sincar, Catalina Pintilescu, Vlad Iriciuc; Lista poate continua cu multi alti voluntari care s-au implicat in organizarea acestei tabere cu activitati atractive de neuitat. Din partea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului au participat Besleaga Mariuta de la Servicii multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate din Falticeni si Cretu Coina de la Centrul de Tip familial "Sf. Gheorghe" din Dolhasca."Le multumim pentru sprijin si consiliere pentru buna organizare si supraveghere a copiilor din Centrele de Plasament.Tinem sa multumim in mod special sponsorilor care au facut posibila participarea copiilor din Centrele de Plasament in Tabara sociala desfasurata la Hotel Tiberius din Costinesti, actiune avizata de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie Copilului Suceava.Consideram ca tabara organizata de Euroactiv a fost un succes pentru -Dezvoltarea abilitatilor pentru copiii si tinerii proveniti din familii defavorizate si pentru cei institutionalizati-", au completat reprezentantii asociatiei.