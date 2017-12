Tamponare provocata de un sofer mort de beat, la Ratos

Barbatul in varsta de 46 de ani, din municipiul Radauti, avea o alcoolemie de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Tamponare provocata de un sofer mort de beat. Duminica, in jurul orei 19.00, politistii din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti au intervenit la solicitarea prin SNUAU 112 privind o tamponare ce a avut loc in comuna Balcauti, zona Ratos. In urma verificarilor s-a stabilit ca autoturismul condus de catre un barbat de 46 de ani, din municipiul Radauti, se deplasa pe DN 2E din directie Siret-Balcauti. Ajuns in intersectia cu DN 17A, conducatorul auto a virat pe acest drum spre comuna Dornesti si a avariat autoturismul condus regulamentar de catre o femeie de 27 de ani, din comuna Brodina. Soferul de 46 de ani emana halena alcoolica si avea un comportament specific unei persoane ce a consumat bauturi alcoolice. Acesta fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. A fost testata cu aparatul etilotest si femeia de 27 de ani, rezultatul fiind negativ. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de "conducere sub influenta bauturilor alcoolice".