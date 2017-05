Tanar accidentat de o masina pe trecerea de pietoni, la Suceava

Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava.

Tanar accidentat de o masina pe trecerea de pietoni. Duminica, ora 12.50, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, ajungand la o intersectie semaforizata, un barbat de 36 de ani, din judetul Bacau, a surprins si accidentat un tanar de 18 ani, din comuna Zvoristea, angajat in traversarea strazii, pe trecerea de pietoni. In urma accidentului, a rezultat ranirea usoara a pietonului, care a fost transportat de conducatorul auto la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative in ambele cazuri, dupa care, la spital, conducatorului auto i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Cercetarile continua, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor producerii evenimentului si identificarea persoanei care nu respectat semnificatia culorii semafoarelor destinate mijloacelor auto, sau pietonilor.