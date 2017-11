Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de lovirea sau alte violente.

Tanar batut de doi localnici in apropierea unei biserici, la Udesti. In noaptea de duminica spre luni, tanarul de 26 de ani, din satul Racova, comuna Udesti, se deplasa singur pe drumul comunal din localitatea de domiciliu. In apropierea bisericii a fost ajuns din urma de doi tineri, de 20 de ani, din aceeasi localitate, care pe fondul unor neintelegeri, au inceput sa-l loveasca. Victima a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava. Tanarul a ramas internat in unitatea medicala. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de lovire sau alte violente.