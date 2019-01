Tanar condamnat la inchisoare, prins pe Aeroportul Salcea

Un tanar condamnat la inchisoare a fost prins pe Aeroportul Salcea. Miercuri, a fost pus in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Suceava fata de un barbat de 24 de ani, din comuna Stroiesti, condamnat la 9 luni de inchisoare cu executare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier.

Tanarul, care figura urmarit, a fost identificat de politistii din cadrul Punctului de Politie de Frontiera Aeroport Suceava, pe sensul de intrare in tara, la cursa aeriana a companiei Wizzair, din directia Luton-Marea Britanie. Acesta a fost retinut, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani.