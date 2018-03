Tanar cu permisul suspendat, urmarit in trafic de politisti, la Maneuti

Din cercetari, politistii au stabilit si faptul ca autoturismul apartinea fratelui conducatorului auto, fiind luat din curte, fara stirea acestuia.

Tanar cu permisul suspendat, urmarit in trafic de politisti. In noaptea de miercuri spre joi, in timp ce actiona pe DJ 178F, pe raza comunei Fratautii Vechi, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care s-a procedat la urmarirea acestuia cu semnalele acustice si luminoase in functiune pe o distanta de cinci kilometri, fiind blocat pe DC Maneuti. Conducatorul auto a fost identificat ca fiind un localnic de 21 de ani, iar in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca acesta are permisul de conducere suspendat pentru perioada 01 februarie - 02 martie. Din cercetari, politistii au stabilit si faptul ca autoturismul apartine fratelui conducatorului auto, fiind luat din curte, fara stirea acestuia. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "furt in scop de folosinta", ce va fi solutionat procedural. Totodata, conducatorul auto a fost sanctionat contraventional pentru nerespectarea semnalelor de oprire ale politistilor si pentru faptul ca, nu avea asupra sa cartea de identitate si polita de asigurare RCA.