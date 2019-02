Tanar cu permisul suspendat, urmarit in trafic de politistii suceveni

Un tanar cu permisul suspendat a fost urmarit si blocat in trafic de politisti. Duminca noapte, in timp ce actiona pe B-dul Corneliu Coposu din municipiul Suceava, un echipaj de politie a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism, insa conducatorul auto nu s-a conformat, motiv pentru care, s-a procedat la urmarirea si blocarea acestuia. Conducatorul auto a fost identificat de politisti ca fiind un tanar de 20 de ani din comuna Scheia. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca tanarul are permisul de conducere suspendat. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat".