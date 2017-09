Tanar de 17 ani din Moara, salvat in ultimul moment de la sinucidere

Un tanar de 17 ani din Moara a fost salvat in ultimul moment de mama lui de la sinucidere. Luni dupa-amiaza, in urma unor discutii contradictorii avute cu familia, acesta a incercat sa se sinucida intr-o anexa din apropierea locuintei. Mama acestuia l-a surprins in timp ce incerca sa se spanzure. Femeia a intervenit imediat si a dezlegat funia pe care tanarul o avea in jurul gatului. El a fost transportat la Spitalul Judetean Suceava unde medicii nu au constatat leziuni traumatice fizice majore, acesta prezentand suspiciuni in privinta unor probleme medicale de natura psihica. Astfel, cadrele medicale au decis ca tanarul sa fie transportat cu ambulanta si internat la Institutului de Psihiatrie "Socola".