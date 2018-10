Tanar de 17 ani mort si un altul ranit, dupa ce masina in care acestia se aflau s-a izbit de un stalp VIDEO si FOTO

Soferul autoturismului este un tanar tot de 17 ani, care nu detine permis de conducere.

Accident cu un mort si un ranit, sambata la amiaza, in localitatea Slatina. Masina in care se aflau doi tineri s-a izbit violent de un stalp de beton dupa care s-a oprit in gardul unei gospodarii. In urma impactului violent, cei doi tineri au fost grav raniti iar autoturismul transformat intr-un morman de fiare. Pasagerul din dreapta soferului, un tanar de 17 ani, pe nume Flavius B., era in stare de inconstienta la sosirea pompierilor si cu leziuni grave. Cadrele de la SMURD Falticeni au efectuat manevre de resuscitare minute in sir, insa in zadar. In final tanarul a fost declarat decedat. Soferul vehiculului, pe nume Pavel Andrei R., a ajuns si el ranit la spital, unde i s-au recoltat probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta nu detine permis de conducere pentru nici o categorie auto. Din primele informatii, pustiul ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive. Politistii fac acum cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut tragedia.