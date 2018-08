Tanar de 18 ani, prins de politisti dupa ce, beat fiind, a furat masina mamei sale si a plecat cu ea la plimbare. Tanarul nu are permis de conducere

A furat masina mamei din curtea casei si desi era baut si nu detine nici permis de conducere, s-a urcat la volan. Este isprava unui tanar de 18 ani, din Horodnicu de Sus. Politistii l-au prins pe acesta dupa ce o persoana a sunat la 112 si a reclamat ca Litra Vasile Adi, s-a urcat la volanul unui autoturism marca VW Golf, neavand permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice si se deplaseaza catre zona denumita popular Calugarita de pe raza comunei Horodnic de Jos.Politistii s-au deplasat pe raza comunei Horodnic de Jos in vederea identificarii autoturismului, iar pe DC 46B Calugarita a fost observat autoturismul in cauza in momentul in care a derapat si a intrat in santul din partea dreapta. La un moment dat, din autoturism au iesit trei tineri de etnie rroma, care la vederea echipajului de politie, au fugit pe un camp din apropiere, ascunzandu-se intr-un lan de porumb.Ulterior a fost identificat conducatorul auto, in persoana lui Litra Vasile Adi, de 18 ani, din comuna Horodnic de Sus.S-a procedat la verificarea in bazele de date ale Politiei Romane, ocazie cu care s-a constatat faptul ca Litra Vasile Adi nu figureaza ca fiind posesor de permis de conducere pentru nici o categorie auto.Intrucat acesta emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul alcooltest, a rezultand o alcoolemie de 0,73 mg/l alcool pur in aerul expirat. Din declaratia conducatorului auto a rezultat faptul ca a consumat 2 litri de bere, dupa care fara permisiunea mamei sale, a sustras cheile autoturismului din locuinta si s-a urcat la volanul autoturismului in cauza cu intentia de a se deplasa in comuna Horodnic de Jos.In cauza urmeaza a se efectua cercetari fata de Litra Vasile Adi, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si furt in scop de folosinta.