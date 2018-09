Tanar de 19 ani, din Volovat, prins gonind cu 151 de km la ora, in localitate, si fara permis de conducere

Un tanar de 19, din Volovat, a fost prins de politisti gonind cu 151 de kilometri la ora in localitate. Politistii au fost nevoiti sa il blocheze in trafic pentru a pune mana pe el. Vineri seara, un echipaj din cadrul IPJ Suceava, Serviciul Rutier, cu autospeciala echipata cu aparatul radar, la ora 19.13, au inregistrat cu aparatul radar, pe DN 2E, pe raza comunei Horodnic de Sus, autoturismul BMW GT 520, inmatriculat in Marea Britanie, circula cu viteza de 151 km/h, pe un sector cu limita de 50 km/h. In baza unor informatii existente cu privire la faptul ca persoana care conduce autoturismul mai sus mentionat nu ar opri la semnalele politistilor, echipajul de politie a oprit pentru control doua autovehicule, concomitent, care circulau din sensuri opuse, astfel reusindu-se blocarea autoturismului identificat cu viteza de 151 km/h.

Conducatorul auto a fost legitimat in persoana lui Bazdag Gabriel, de 19 ani, din comuna Volovat, aceasta prezentand politistilor permisul de conducere eliberat de autoritatile din Marea Britanie in 2017, certificatul de inmatriculare al autoturismului si polita RCA.Intrucat existau suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat pentru control, au fost efectuate verificari in bazele de date, ocazie cu care s-a constatat ca permisul de conducere nu figureaza in bazele de date ale politiei din Marea Britanie. Totodata, s-a stabilit ca susnumitul nu detine permis de conducere romanesc. Pentru fapta de a conduce pe drumurile publice cu o viteza de 151 km/h, pe un sector de drum cu viteza maxima 50 km/h, Bazdag Gabriel a fost sanctionat conform cu amenda in cuantum de 2.900 lei.Permisul de conducere eliberat de autoritatile din Marea Britanie, a fost retinut pentru continuarea cercetarilor. Tanarul s-a ales cu dosar penal privind infractiunile de conducere fara permis, complicitate la falsul material in inscrisuri oficiale, uzul de fals si fals material in inscrisuri oficiale.