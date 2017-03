Tanar de 19 ani, ramas fara autoutilitara pentru ca transporta cherestea fara acte, la Radauti

Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 2.000 lei, materialul lemnos in valoare de 1.718 lei a fost confiscat si lasat in custodia Ocolului Silvic Marginea, iar autoutilitara in valoare de 3.000 de euro, a fost indisponibilizata la sediul politiei, conform noilor reglementari legale in domeniu.

Tanar de 19 ani, ramas fara autoutilitara pentru ca transporta ilegal material lemnos. Miercuri, in jurul orei 05.00, o patrula din cadrul Politiei municipiului Radauti, a oprit pentru control pe strada Constantin Dobrogeanu-Gherea din localitate, autoutilitara condusa de un tanar de 19 ani, din comuna Fratautii Noi, care transporta material lemnos. In urma controlului, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda documente legale de provenienta si transport a materialului lemnos, motiv pentru care, s-a solicitat sprijinul specialistilor Ocolului Silvic Marginea, care, in urma inventarierii, au stabilit faptul ca, acesta transporta ilegal, fara nici un document, cantitatea de 3,72 m.c. cherestea de esenta brad. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.171/2010, cu amenda in cuantum de 2.000 lei, materialul lemnos in valoare de 1.718 lei a fost confiscat si lasat in custodia Ocolului Silvic Marginea, iar autoutilitara in valoare de 3.000 de euro, a fost indisponibilizata la sediul politiei, conform noilor reglementari legale in domeniu.Miercuri, ora 08.30, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control pe DC Piata, de pe raza comunei Marginea, autoutilitara cu remorca condusa de un barbat de 41 de ani, din comuna Comanesti, care transporta material lemnos, respectiv cherestea.In urma verificarii documentelor, politistii au constatat faptul ca, pentru transportul de cherestea a fost emis un singur aviz de insotire, pentru cantitatea de 23,352 m.c., desi, atat capul tractor, cat si remorca erau incarcate cu material lemnos, iar persoana mentionata in avizul de insotire prezentat, nu corespundea cu persoana identificata ca si conducator auto.Avand in vedere neconcordantele identificate in registru si documentele puse la dispozitie de conducatorul auto, s-a solicitat sprijinul specialistilor silvici, care, in urma inventarierii au stabilit faptul ca, barbatul de 41 de ani, transporta 23,352 m.c. cherestea tivita de esenta brad.Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei, pentru incalcarea Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos in valoare de 14.000 lei a fost confiscat si predat in custodie Ocolului Silvic Marginea, legislatia in domeniu neprecizand pentru aceasta fapta si confiscarea autovehiculului care transporta materialul lemnos.