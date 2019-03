Tanar de 20 de ani, injunghiat mortal de un italian venit la el in vizita. Cei doi iubeau aceeasi femeie

Crima pe fondul geloziei, la Vatra Dornei, vineri dupa amiaza. Un italian a ucis cu cutitul un tanar de 20 de ani, chiar in casa acestuia. Se pare ca ambii barbati erau indragostiti de o singura femeie, in speta prietena tanarului de 20 de ani. Iacob Gabriel Ionel, in varsta de 20 de ani, s-a mutat intr-un imobil din Vatra Dornei in urma cu cateva luni, dupa ce matusa acestuia a murit si i-a lasat lui locuinta. Tanarul locuia acum impreuna cu iubita sa, Porcu Sara, in varsta de 18 ani. De aproximativ o saptamana, in vizita la cei doi a venit Damiani Davide, cetatean italian, in varsta de 20 de ani, prieten cu cei doi. Acesta a ramas in acelasi apartament, pentru o perioada nedeterminata. Vineri dupa amiaza, intre Iacob Gabriel Ionel si prietena sa a avut loc un conflict spontan, in urma caruia persoana de sex feminin a fost lovita in zona fetei de catre prietenul ei. Damiani Davide a intervenit in altercatie. La un moment dat, italianul a pus mana pe un cutit de bucatarie si i-a aplicat o lovitura lui Iacob Gabriel Ionel, in spate, in zona toracica. Victima s-a prabusit pe pardoseala. Imediat dupa comiterea faptei, autorul a iesit din locuinta si i-a solicitat unui vecin, sa apeleze serviciul de urgenta si sa solicite interventia unei ambulante la fata locului. Porcu Sara a incercat sa opreasca hemoragia victimei, prin presarea plagii cu palmele, insa nu a reusit, in cele din urma echipajul medical prezent la fata locului constatand decesul lui Iacob Gabriel Ionel. Cadavrul lui Iacob Gabriel Ionel a fost identificat in dormitorul de la parterul imobilului, iar in urma examinarii sumare a acestuia s-a constatat ca prezinta o plaga injunghiata in partea din spate. Damiani Davide si Porcu Sara au fost condusi la sediul Politiei Vatra Dornei, in vederea continuarii cercetarilor. Ca urmare a materialului probator administrat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatul Damiani Davide sub aspectul comiterii infractiunii de omor si retinerea acestuia pentru o durata de 24 de ore, fiind introdus in Arestul al I.P.J. Suceava. In cursul zilei de 23 martie 2019, inculpatul urmeaza a fi prezentat Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventiva. Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Vatra Dornei.In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, cercetarile fiind preluate de catre procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava.