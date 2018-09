Tanar de 26 de ani, din Fratauti, dus sub escorta la inchisoare, dupa ce s-a suit la volan baut si fara permis si a omorat un om

Acesta a produs un accident rutier mortal pe raza localitatii Bilca.

Un tanar de 26 de ani, din Fratautii Noi, a fost dus sub escorta luni seara si incarcerat in Penitenciarul Botosani dupa ce pe numele sau Judecatoria Radauti a emis mandatul de executare a pedepsei cu inchisoarea. Mutuliga Cornel (foto) a fost condamnat la o pedeapsa de 2 ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.El figura ca urmarit la nivel national si international. Tanarul a fost condamnat dupa ce a produs un accident mortal in timp ce era beat si se urcase la volan desi nu avea permis de conducere. Pe 22 octombrie 2014, in timp ce conducea o autoutilitara Iveco, pe raza localitatii Bilca, intr-o curba spre stanga, acesta nu a adaptat viteza la conditiile de ceata densa si carosabil umed, a pierdut controlul asupra volanului si a intrat in santul de pe partea dreapta, lovind frontal un podet, dupa care vehiculul s-a rasturnat pe carosabil. In urma impactului violent, un pasager de 23 de ani, pe nume Bene Plesca, din comuna Fratautii Noi, a suferit leziuni grave si ulterior a decedat la Spitalul Judetean Suceava. Un alt pasager din masina, de 29 de ani, a fost ranit. Soferul a fost atunci testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,87 mg/l alcool pur in aerul expirat.