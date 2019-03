Tanar de 28 ani, mort, dupa ce a intrat cu 140 km la ora in Zidul Mortii. Masina a fost facuta bucati VIDEO EXCLUSIV

Tragedie rutiera, langa Suceava, pe DN 17, la Zidul Mortii, sensul giratoriu cunoscut pentru gravele accidente care au avut loc aici. Un tanar de 28 de ani, din municipiul Suceava, care se intorcea vineri noapte de la o petrecere, a intrat cu masina, intr-o cursa nebuna, cu 140 de kilometri la ora, in zidul din mijlocul soselei. Autoturismul a fost facut zob in urma impactului iar soferul a ramas incarcerat. El a fost scos de pompieri dintre fiarele autoturismului. Era insa decedat, impactul fiind prea puternic. Politistii spun ca acesta a pierdut controlul volanului pe fondul vitezei, insa fac acum cercetari pentru stabilirea circumstantelor exacte in care s-a petrecut tragedia. Peisajul la fata locului era unul de cosmar. Bucati din masina erau imprastiate peste tot, autoturismul fiind practic rupt in bucati. Oamenii legii iau in calcul si varianta ca soferul sa fi fost sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, insa acest lucru va fi stabilit in urma efectuarii unor teste de laborator, fiind prelevate probe de sange de la sofer. Tanarul era singur in masina. Vom reveni cu detalii!