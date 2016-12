Tanar din Baia, arestat preventiv dupa ce s-a urcat fara permis la volan si baut, a accidentat doi minori si a fugit

Politistii l-au gasit pe soferul de 29 de ani dupa ore de cautari si l-au ridicat. Acesta era baut.

Un tanar de 29 de ani, din Baia, a fost arestat prevetiv in prima zi de Craciun dupa ce s-a suit la volan fara permis de conducere si baut, a produs un accident cu victime iar apoi a fugit de la fata locului. Tanarul, pe nume Ilie Claudiu Pandel, va sta dupa gratii urmatoarele 30 de zile. Acesta a lovit cu masina o caruta in care se aflau 2 copii, de 12 si 14 ani, pe DJ 155P, langa Baia. Din accident a rezultat ranirea minorului de 12 ani si vatamarea usoara a celui de 14 ani, care au fost transportati cu ambulanta la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Soferul a fugit insa de la locul accidentului. Politistii au inceput sa il caute si, dupa cateva ore, a fost identificata autoutilitara implicata in accident dupa care si conducatorul auto. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.Ulterior, barbatul de 29 de ani a fost prezentat Judecatoriei Falticeni, care a dispus arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile, sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei, conducerea sub influenta alcoolului si ,conducerea unui autovehicul fara a poseda permis de conducere. In baza mandatului, inculpatul a fost incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, iar autoutilitara a fost indisponibilizata la sediul politiei.