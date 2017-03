Tanar din Balcauti cu mandat european de arestare pentru trafic de droguri, retinut de politistii suceveni

Tanarul de 24 de ani a fost localizat si identificat de politisti in apropierea domiciliului sau.

Tanar cu mandat european de arestare pentru trafic de droguri, retinut de politistii suceveni. Marti, I.P.J. Suceava a primit spre executare, mandatul de arestare preventiva pentru 30 de zile, al Curtii de Apel Suceava, pe numele unui tanar de 24 de ani, din comuna Balcauti, ce poseda mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare bulgare, pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri.Tanarul a fost localizat si identificat de politisti in apropierea domiciliului sau, fiind retinut, escortat si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava. Tot marti, I.P.J. Suceava a primit spre executare, mandatul de arestare preventiva pentru 30 de zile, emis de Tribunalul Suceava, pe numele unui barbat de 53 de ani, din comuna Slatina, pentru comiterea infractiunilor de "fals intelectual in forma continuata" si "participatie improprie la savarsirea infractiunii de fals intelectual in forma continuata sub forma instigarii". Barbatul a fost localizat si identificat de politisti la Tribunalul Suceava, fiind retinut, escortat si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava.